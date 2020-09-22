Успешный украинский ведущий Сергей Притула завершает телекарьеру и уходит из "Варьяты-шоу". Кандидат в мэры Киева в последний раз вышел на сцену юмористической программы и отметил, что 5-й сезон стал для него последним.

В августе этого года 39-летний Сергей Притула сделал громкое заявление. Он объявил, что покидает юмор-шоу "Варьяты", главой которого был на протяжении 10 лет, и завершает карьеру актера. В инстаграм-профиле он опубликовал трогательное фото, сделанное после последнего выхода на сцену проекта.

К теме Сергей Притула покидает "Варьяты-шоу" и завершает карьеру актера

Сергей Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос". По его мнению, политические амбиции несовместимы с карьерой на телевидении. Поэтому он выходит из структуры "Варьяты-шоу" как глава коллектива, как редактор и как актер. 5 сезон проекта стал для него завершающим.

Политик поспешил пояснить, что съемки нового сезона завершились в сентябре, однако появится он на телеэкранах лишь в октябре, а последние выпуски выйдут в эфир в апреле 2021 года. Так, он попытался предотвратить волну хейта, которая может свалиться на него после появления на "Новом канале" "Варьяты-шоу" с его участием.

Вот и все. Как и обещал, помог ребятам с 5-ым сезоном на новом и закончил карьеру в "ВШ". Еще раз всем спасибо за эти невероятные 10 лет,

– лаконично написал Сергей Притула.

Что известно о выходе Сергея Притулы из "Варьяты-шоу"?

Впервые о завершении актерской карьеры Притула объявил в интервью изданию "Левый берег". Впоследствии он решил раз и навсегда закрыть вопрос о совмещении творческой работы с политической деятельностью. Он опубликовал видео с названием "Притула: решение окончательное", в котором самостоятельно заявил, что покидает "Варьяты-шоу".

В видеообращении Сергей Притула отметил, что съемки 5 сезона телешоу станут для него "лебединой песней", а дальше ребята пойдут без него. Он решил посвятить себя общественно-политической деятельности. Экс-глава коллектива также отметил, что "Варьяты" есть, были и остаются аполитичным юмористическим шоу, а использовать их для агитации во время мэрской кампании он не собирается.