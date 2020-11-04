Популярна американська співачка Селена Гомес стала героїнею випуску нового журналу CR Fashion Book China. Дівчина знялась у фотосесії та приміряла неймовірні образи.

Американська поп-виконавиця Селена Гомес стала героїнею китайської версії глянцю французької журналістки і ексредактора Vogue Карін Ройтфельд – CR Fashion Book China, повідомляє 24 канал.

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Селена Гомес постала в розкішних образ. Для одного з таких вона постала в мінісукні з рожевим квітовим принтом, яку доповнювали масивні сережки з камінням. Також співачка приміряла напівпрозору сіру сукню з прикрасами та чорними бантами на талії й шиї. Цей образ зірка доповнила сріблястими сережками та каблучками.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Наступний образ поєднував у собі широку рожеву мінісукню та жакет у тон. Аутфіт довершували масивні золоті аксесуари і тонкий ланцюжок на шиї.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Для наступного look Селена Гомес одягнула довгу напівпрозору спідницю з рюшами, яку поєднала з коротким синім светром та блузкою бордового кольору від бренду Louis Vuitton. Знаменитість доповнила образ сережками у вигляді квітки.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Розкішні образи Селени Гомес завершувала лаконічна закіска та ефектний макіяж. Стилісти вклали волосся співачки в акуратний низький пучок. Очі зірки підкреслювали тонкі стрілки, а губи були нафарбовані коричневою глянцевою помадою.