Відома дизайнерка та модельєрка Вікторія Бекхем продовжує демонструвати стильні образи. У Великій Британії запроваджують жорсткіший карантин, тому Вікторія поділилась варіантом образу для робочого дня вдома.

Британська знаменитість Вікторія Бекхем активно займається своєю колекцією одягу. На особистій сторінці в інстаграмі зірка поділилась новим стильним образом, який підійде багатьом модницям.

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Через пандемію коронавірусу та збільшення кількості хворих Велика Британія запроваджує локдаун. Тому Вікторія Бекхем показала образ, що чудово підійде для робочих буднів, які проходять дистанційно.

Дизайнерка приміряла комплект зі светра та довгої спідниці, виконаний в однаковому стилі. Вбрання є з широкими смужками та в пастельних кольорах. Вікторія також зняла відео, де можна детально розглянути аутфіт. Одяг поєднується з бордовим широким поясом.

Вбрання Вікторія поєднала з жовтими черевиками з відкритим носком на високих підборах. Вона вклала волосся легкими хвилями та зробила нюдовий макіяж.

"Пояс на резинці від VB! Приміряю образи для роботи з дому, і готова до другого локдауну. Ці трикотажні вироби в'язані, тому вони дуже зручні, теплі і універсальні", – написала Вікторія Бекхем під фото.

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