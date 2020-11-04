Українська ведуча Леся Нікітюк щоразу підкорює мережу новими образами. Днями зірка приміряла синю мінісукню, вкотре похизувавшись довгими ногами та ідеальною фігурою.

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує тішити шанувальників новими образами. На особистій сторінці в інстаграмі зірка поділилась світлинами у сміливому аутфіті, який підкорив мережу.

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Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість позувала, спершись руками на автомобіль. Вона постала в темно-синій мінісукні, яка вдало підкреслювала бездоганну фігуру Нікітюк та її стрункі ноги. Сукня мала довгі рожеві рукави з принтом, а також вона оголила плечі телеведучої. Аутфіт доповнювали чорні шкіряні черевички на товстій підошві.

Леся вклала біляве волосся в розкішні голлівудські локони. Зірка зробила макіяж з акцентом на очах та нафарбувала губи нюдовою помадою. Гарний образ завершував білий манікюр.

Шанувальників підкорив новий образ Лесі Нікітюк: "Ого", "Ви така впевнена в собі", "Наша королева", "Аж очі засліпило", "Я вами захоплююсь", "Лесю, ти красуня", – написали фани в коментарях під фото.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk