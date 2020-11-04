Украинская ведущая Леся Никитюк каждый раз покоряет сеть новыми образами. На днях звезда примерила синее мини-платье, похваставшись длинными ногами и идеальной фигурой.

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников новыми образами. На личной странице в инстаграм звезда поделилась фотографиями в смелом аутфит, который покорил сеть.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала, опершись руками на автомобиль. Она появилась в темно-синем мини-платье, удачно подчеркнув безупречную фигуру и стройные ноги. Платье длинное, розовые рукава с принтом, а также обнаженные плечи. Аутфит дополняли черные кожаные туфли на толстой подошве.

Леся вложила белокурые волосы в роскошные голливудские локоны. Звезда сделала макияж с акцентом на глазах и накрасила губы нюдовою помадой. Хороший образ завершал белый маникюр.

Поклонников покорил новый образ Леси Никитюк: "Ого", "Вы так уверена в себе", "Наша королева", "Только глаза ослепило», «Я вами восхищаюсь", "Леся, ты красавица", – написали фанаты в комментариях под фото .



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk