Телеведущая Леся Никитюк активно ведет свою страницу в Инстаграме, поэтому ежедневно в ее профиле появляются новые кадры. Так, в последнем посте знаменитость опубликовала очаровательные осенние кадры со своей собакой.

Стильные и атмосферные кадры телеведущая сделала в Хмельницкой области в резиденции Чечеля. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

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Резиденция Чечеля. Украинский Версаль. XVIII-XIX века. Там сейчас так красиво,

– отметила Никитюк.

На новых кадрах телеведущая предстала в роскошном образе. Знаменитость надела рубашку в клетку, часть которой заправила, а другую – оставила поверх светлых джинсов. Образ Леся довершила ремнем Dolce&Gabbana, черными ботинками и панамой. Волосы звезда оставила распущенными.



Леся Никитюк опубликовала волшебное фото / Фото из Instagram

Особого очарования фотографиям добавляла пора золотой осени и яркой листвы. Рядом с Лесей была ее любимая собака породы вест-хайленд-уайт-терьер Рафаэль.



Леся Никитюк со своей собакой / Фото из Instagram

Поклонникам понравились фотографии знаменитости, поэтому в комментариях они засыпали Никитюк комплиментами.

"Ты невероятно шикарная женщина", "Красотка", "Фото супер", "Какая красивая", "Мамина киска", "Модняшка", "Какая же ты стильная", – написали фанаты в заметке.