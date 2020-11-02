Телеведуча Леся Нікітюк активно веде свою сторінку в інстаграмі, тож щодня у її профілі з’являються нові кадри. Так, в останньому дописі знаменитість опублікувала чарівні осінні кадри зі своєю собакою.

Стильні та атмосферні кадри телеведуча зробила у Хмельницькій області в резиденції Чечеля. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

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Резиденція Чечеля. Український Версаль. XVIII-XIX століття. Там зараз так красиво,

– зазначила Нікітюк.

На нових кадрах телеведуча постала у розкішному образі. Знаменитість одягнула сорочку в клітинку, частину якої заправила, а іншу – залишила поверх світлих джинсів. Образ Леся довершила ремнем Dolce&Gabbana, чорними черевиками та панамою. Волосся зірка залишила розпущеним.



Леся Нікітюк опублікувала чарівне фото / Фото з Instagram

Особливої чарівності світлинам додавала пора золотої осені та яскравого листя. Поруч з Лесею була її улюблена собака породи вест-хайленд-уайт-тер’єр Рафаель.



Леся Нікітюк зі своєю собакою / Фото з Instagram

Прихильникам сподобалися світлини знаменитості, тож в коментарях вони засипали Нікітюк компліментами.

"Ти неймовірно шикарна жінка", "Красуня", "Фото супер", "Яка гарна", "Мамина кицька", "Модняшка", "Яка ж ти стильна", – написали фанати у дописі.