Известная дизайнер и модельер Виктория Бекхэм продолжает демонстрировать стильные образы. В Великобритании вводят более жесткий карантин, поэтому Виктория поделилась вариантом образа для рабочего дня дома.

Британская знаменитость Виктория Бекхэм активно занимается своей коллекцией одежды. На личной странице в инстаграме звезда поделилась новым стильным образом, который подойдет многим модницам.

К слову В синем мини-платье Леся Никитюк показала стильный образ – фото

Из-за пандемии коронавируса и увеличения числа больных Великобритания вводит локдаун. Поэтому Виктория Бекхэм показала образ, который прекрасно подойдет для рабочих будней, которые проходят дистанционно.

Дизайнер примерила комплект из свитера и длинной юбки, выполненный в одинаковом стиле. Наряд с широкими полосками и в пастельных цветах. Виктория также сняла видео, где можно детально рассмотреть аутфит. Одежда сочетается с бордовым широким поясом.

Наряд Виктория соединила с желтыми ботинками с открытым носком на высоком каблуке. Она уложила волосы легкими волнами и сделала нюдовый макияж.

"Пояс на резинке от VB! Примеряю образы для работы из дома, и готова ко второму локдауну. Эти трикотажные изделия вязаные, поэтому они очень удобные, теплые и универсальные", – написала Виктория Бекхэм под фото.

Для просмотра фото листайте справа