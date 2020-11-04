Популярная американская певица Селена Гомес стала героиней выпуска нового журнала CR Fashion Book China. Девушка снялась в фотосессии и примерила невероятные образы.

Американская поп-исполнительница Селена Гомес стала героиней китайской версии глянца французской журналистки и бывшего редактора Vogue Карин Ройтфельд – CR Fashion Book China, сообщает 24 канал.

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Для одного из таких она предстала в миниплатье с розовым цветовым принтом, которое дополняли массивные серьги с камнями. Также певица примерила полупрозрачное серое платье с украшениями и черными бантами на талии и шее. Этот образ звезда дополнила серебристыми серьгами и кольцами.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Следующий образ сочетал в себе широкое розовое миниплатье и жакет в тон. Аутфит довершали массивные золотые аксессуары и тонкая цепочка на шее.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Для следующего look Селена Гомес надела длинную полупрозрачную юбку с рюшами, которую сочетала с коротким синим свитером и блузкой бордового цвета от бренда Louis Vuitton. Знаменитость дополнила образ серьгами в виде цветка.



Селена Гомес / CR Fashion Book China

Роскошные образы Селены Гомес завершала лаконичная закоска и эффектный макияж. Стилисты уложили волосы певицы в аккуратный низкий пучок. Глаза звезды подчеркивали тонкие стрелки, а губы были накрашены коричневой глянцевой помадой.