Популярна американська співачка Селена Гомес не любить часто розмовляти про її особисте життя. Однак днями в інтерв'ю вона розповіла про риси характеру хлопця, який може згодом стати її бойфрендом.

Про те, що зараз відбувається в особистому житті американської поп-виконавиці Селени Гомес, розповіло видання The Daily Mail з посиланням на new! magazine.

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Селена Гомес зізналась, що шукає обов'язково смішного та веселого хлопця. Тоді вона точно зверне на нього увагу. Також вона зазначила, що любить впевнених у собі, але водночас і таких, що не переходять межу та не є високомірними. Незважаючи на це, зірка зізнається, що не хоче якнайшвидше знайти другу половинку.

Я самотня, але прекрасно почуваюся в цьому статусі. У ньому є багато позитивних моментів, а значить, цим часом треба насолоджуватися,

– зазначає Селена Гомес.

Варто додати, що в Америці багато зірок шукають партнера через соціальні мережі або спеціальні додатки. Зокрема, так робить акторка Шерон Стоун, яка раніше зізнавалась, що непогано проводить час на таких платформах. Але Селені це нецікаво.

Співачка також пригадала той час, коли зустрічалась з виконавцем The Weeknd. Тоді їй було тяжко змиритися з тим, що за її стосунками та особистим життям пильно спостерігає преса та папараці. Але вона зазначила, що з цим неможливо щось зробити. "Подобається тобі це чи ні, але до цього треба буде звикнути", – завершила Селена.