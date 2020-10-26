Популярная американская певица Селена Гомес не любит часто говорить о личной жизни. Однако на днях в интервью она рассказала о чертах характера парня, который может впоследствии стать ее бойфрендом.

О том, что сейчас происходит в личной жизни американской поп-исполнительницы Селены Гомес, рассказало издание The Daily Mail со ссылкой на new! magazine.

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Селена Гомес призналась, что ищет обязательно смешного и веселого парня. Тогда она точно обратит на него внимание. Также она отметила, что любит уверенных в себе, но в то же время и таких, которые не переходят границу и не являются высокомерными. Несмотря на это, звезда признается, что не хочет как можно быстрее найти вторую половинку.

Я одинока, но прекрасно чувствую себя в этом статусе. В нем есть много положительных моментов, а значит этим временем надо наслаждаться,

– отмечает Селена Гомес.

Стоит добавить, что в Америке многие звезды ищут партнера через социальные сети или специальные приложения. В частности, так делает актриса Шэрон Стоун, которая ранее признавалась, что неплохо проводит время на таких платформах. Но Селене это неинтересно.

Певица также вспомнила то время, когда встречалась с исполнителем The Weeknd. Тогда ей было тяжело смириться с тем, что за ее отношениями и личной жизнью пристально наблюдает пресса и папарацци. Но она отметила, что с этим невозможно что-то сделать. "Нравится тебе это или нет, но к этому надо будет привыкнуть", – подвела итог Селена.