Известная американская реперша Игги Азалия родила сына, вероятно, в июне этого года. Несмотря на все попытки скрыть свою беременность и лицо новорожденного первенца, исполнительница решила впервые показать сына.

В этом году в июне зарубежная пресса разразилась новостью о том, что американо-австралийская хип-хоп исполнительница Игги Азалия родила первенца. Поклонники очень удивились, ведь Игги не рассказывала о беременности, и даже постоянно скрывала ее. Для этого она выкладывала фото, чтобы продемонстрировать фигуру без беременного животика. Впрочем, впоследствии слухи стали правдой.

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Но на днях на своей странице в инстаграме звезда опубликовала первые фото вместе со своим сыном. На фотографиях знаменитость предстала в черном наряде с глубоким декольте. На руках Игги держит сына, которого назвала Оникс. Также в своем профиле ранее рэперша сообщала, что самостоятельно воспитывает первенца.

Я воспитываю сына одна и у меня нет отношений. Люди воспринимают верность как должное, поэтому я предпочитаю побыть одна,

– написала Игги Азалия.

Как и раньше, исполнительница не хочет рассказывать поклонникам об отце ребенка. Вероятно, им стал рэпер Playboi Carti. Игги Азалия закрутила с ним роман после осени 2018 года. Впоследствии на ее безымянном пальце папарацци увидели кольцо, повлекшее слухи о помолвке. Однако стало понятно только то, что вероятно Игги Азалия разошлась с рэпером и будет воспитывать сына Оникса самостоятельно.

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