Відома американська реперка Іггі Азалія народила сина близько червня цього року. Попри всі намагання приховати свою вагітність і обличчя новонародженого первістка, виконавиця вирішила вперше показати сина.

Цьогоріч у червні зарубіжна преса вибухнула новиною про те, що американсько-австралійська хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія народила первістка. Шанувальники дуже здивувались, адже Іггі не розповідала про вагітність, та навіть постійно приховувала її. Для цього вона викладала фото, щоб продемонструвати фігуру без вагітного животика. Втім, згодом чутки стали правдою.

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Але днями на своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала перші фото разом зі своїм сином. На світлинах знаменитість постала в чорному вбранні з глибоким декольте. На руках Іггі тримає сина, якого назвала Онікс. Також у своєму профілі раніше реперка повідомляла, що самостійно виховує первістка.

Я виховую сина одна і у мене немає відносин. Люди сприймають вірність як належне, тому я вважаю за краще побути одна,

– написала Іггі Азалія.

Як і раніше, виконавиця не хоче розповідати шанувальникам про батька дитини. Ймовірно, ним став репер Playboi Carti. Іггі Азалія закрутила з ним роман після осені 2018 року. Згодом на її безіменному пальці папараці побачили перстень, що спричинив чутки про заручини. Однак стало зрозуміло тільки те, що ймовірно Іггі Азалія розійшлась з репером та виховуватиме сина Онікса самостійно.

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