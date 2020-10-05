Карьера американской актрисы Шэрон Стоун достигла небывалых высот: звезда обладает премиями "Золотой глобус" и Эмми. Однако, в личной жизни актрисы все складывалось не так гладко. Звезда прошла через несколько разводов, но до сих пор ищет любовь.

Несколько дней назад Шэрон Стоун дала эксклюзивное интервью изданию Closer Weekly. Там она рассказала о том, удается ли успешной актрисе не менее удачно найти свою любовь.

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Голливудская актриса Шэрон Стоун призналась, что сейчас ее жизнь похожа на комедию. Недавно она зарегистрировалась на сайте знакомств Bumble, где ее заблокировали. 62-летняя звезда рассказала, что, скорее всего, это были те пользователи, которым она отказала в дальнейшем общении.

Думаю, я сказала "нет" нескольким ребятам, и в отместку они решили пожаловаться на мою анкету. Я думаю, некоторым людям не нравится слышать фразу "Нет, я не хочу с тобой встречаться",

– сказала Шэрон Стоун.

Аккаунт актрисы уже разблокировали, поэтому она уже успешно побывала на нескольких свиданиях. Звезда сообщила, что, на самом деле, неплохо проводит время. Ведь познакомилась с несколькими приятными мужчинами и нашла новых друзей.

Шэрон Стоун признается, что как и каждый человек, она хочет любви. Поэтому не собирается останавливаться, а наоборот, будет настойчиво искать настоящую любовь. Актриса желает построить отношения, которые базируются на любви, заботе, сочувствии и взаимном уважении партнеров.