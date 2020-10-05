Кар'єра американської акторки Шерон Стоун зазнала небувалих висот: зірка володіє преміями "Золотий глобус" та Еммі. Однак, в особистому житті акторки все складалося не так гладко. Зірка пройшла через кілька розлучень, але досі шукає кохання.

Кілька днів тому Шерон Стоун дала ексклюзивне інтерв'ю виданню Closer Weekly. Там вона розповіла про те, чи вдається успішній акторці не менш вдало знайти своє кохання.

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Голлівудська акторка Шерон Стоун зізналась, що наразі її життя схоже на комедію. Нещодавно вона зареєструвалась на сайті знайомств Bumble, де її заблокували. 62-річна зірка розповіла, що, скоріш за все, це були ті користувачі, котрим вона відмовила в подальшому спілкуванні.

Думаю, я сказала "ні" кільком хлопцям, і в помсту вони вирішили поскаржитися на мою анкету. Я думаю, деяким людям не подобається чути фразу "Ні, я не хочу з тобою зустрічатися",

– сказала Шерон Стоун.

Акаунт акторки вже розблокували, тому вона вже успішно побувала на кількох побаченнях. Зірка повідомила, що, насправді, непогано проводить час. Адже познайомилась з кількома приємними чоловіками та знайшла нових друзів.

Шерон Стоун зізнається, що як і кожна людина, вона хоче любові. Тому не збирається зупинятися, а навпаки, буде наполегливо шукати справжнє кохання. Акторка бажає побудувати відносини, які базуються на любові, турботі, співчутті та взаємній повазі партнерів.