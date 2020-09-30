Американська акторка Шерон Стоун зазвичай приховує своє особисте життя від преси та шанувальників. Однак цього разу вона вирішила поділитися рідкісною фотографією з трьома синами.

Хоч Шерон Стоун не люить афішувати подробиці особистого життя, днями вона подіилась світлиною з своїми трьома синами. Її вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

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Американська акторка постала на фото разом з 20-річним Роаном, 15-річним Лейрдом та 14-річним Квінном. Але світлина була зроблена кілька років тому, на 13-річчя середнього сина. Цей кадр зірка вирішила опублікувати в Національний день сина. У США його святкують 28 вересня.

На фото решта синів та сама Шерон допомагає задувати іменнинику свічки на кексі.

Щасливого Дня синів! Я дуже сильно вас люблю,

– зворушливо підписала світлину акторка.



Шерон Стоун зі синами / Instagram / @sharonstone

Шерон Стоун як зіркова матуся

Старшого сина Роана Шерон Стоун всиновила 2000 року, коли була одружена з віце-президентом і редактором газети San Francisco Chronicle Філом Бройнштейном. Через три роки він подав на розлучення, а також досяг можливості опікунства над сином.

У 2005 році акторка всиновила Лейрда, ще через рік – Квінна. Старший син наразі живе окремо від родини, але часто навідує матір та молодших братів. Ще він почав займатися модельною кар'єрою та часто з'являється з Шерон на світських заходах.

У різних інтерв'ю акторка часто розповідала про те, яким тяжким був шлях до материнства. Однак після всиновлення вона впевнена, що мати таких синів – це справжній подарунок долі. Також вона є матір'ю-одиначкою, однак зірка часто наголошувала на тому, що так навіть краще.