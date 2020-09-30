Американская актриса Шэрон Стоун обычно скрывает свою личную жизнь от прессы и поклонников. Однако на этот раз она решила поделиться редкой фотографией с тремя сыновьями.

Хотя Шэрон Стоун не любит афишировать подробности личной жизни, на днях она поделилась фотографией со своими тремя сыновьями. Ее она опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме.

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Американская актриса предстала на фото вместе с 20-летним Роаном, 15-летним Лэйрдом и 14-летним Квинном. Но фотография была сделана несколько лет назад, на 13-летие среднего сына. Этот кадр звезда решила опубликовать в Национальный день сына. В США его празднуют 28 сентября.

На фото остальные сыновья и сама Шэрон помогает задувать имениннику свечи на кексе.

Счастливого Дня сыновей! Я очень сильно вас люблю,

– трогательно подписала фотографию актриса.

Шэрон Стоун с сыновьями / Instagram / @sharonstone

Шэрон Стоун как звездная мамочка

Старшего сына Роана Шэрон Стоун усыновила в 2000 году, когда была замужем за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бройнштейном. Через три года он подал на развод, а также достиг возможности опекунства над сыном.

В 2005 году актриса усыновила Лэйрда, еще через год – Квинна. Старший сын сейчас живет отдельно от семьи, но часто посещает мать и младших братьев. Еще он начал заниматься модельной карьерой и часто появляется с Шэрон на светских мероприятиях.

В различных интервью актриса часто рассказывала о том, каким тяжким был путь к материнству. Однако после усыновления она уверена, что иметь таких сыновей – это настоящий подарок судьбы. Также она является матерью-одиночкой, однако звезда часто подчеркивала, что так даже лучше.