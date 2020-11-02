Для святкування Геловіну зірка Кайлі Дженнер обрала розкішний образ. Вона постала в обтислому костюмі кобри, підкресливши апетитні сідниці та великі груди. Look вийшов надто сексуальний.

Як і всі західні зірки Кайлі Дженнер не могла не похизуватися вбранням на Геловін. Для образу вона вирішила використати улюблений анімалістичний принт. Проте цього разу на ній не леопард, а зміїний візерунок. Фото з'явились в інстаграм-профілі знаменитості.

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Засновниця б'юті-імперії постала в образі небезпечної кобри. Хижацький look складався з обтислого комбінезону з довгими рукавами коричневого кольору та темно-зеленого боді з принтом, яке Кайлі Дженнер одягла поверх. Зухвалі розрізи в зоні декольте дозволили показати великі груди, а обтислий комбінезон підкреслив пишні сідниці. Вона довершила образ прозорими туфлями на невисоких підборах.

Зірка зробила ефектний макіяж з величезними чорними стрілками і зміїним принтом на вилицях. Волосся Кайлі Дженнер залишила розпущеним та одягла головний убір, який імітував голову кобри. Зйомку вона влаштувала серед дзеркал і латексних штор з анімалістичним принтом.



Кайлі Дженнер в хижацькому образі / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер в хижацькому образі / Фото Instagram / @kyliejenner