Для празднования Хэллоуина звезда Кайли Дженнер выбрала роскошный образ. Она предстала в облегающем костюме кобры, подчеркнув аппетитные ягодицы и большую грудь. Look получился чрезвычайно сексуальным.

Как и все западные звезды, Кайли Дженнер не могла не похвастаться нарядом на Хэллоуин. Для образа она решила использовать любимый анималистический принт. Однако на этот раз на ней не леопард, а змеиный узор. Фото появились в инстаграм-профиле знаменитости.

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Основательница бьюти-империи предстала в образе опасной кобры. Хищный look состоял из обтягивающего комбинезона с длинными рукавами коричневого цвета и темно-зеленого боди с принтом, которое Кайли Дженнер надела поверх. Дерзкие разрезы в зоне декольте позволили показать большую грудь, а обтягивающий комбинезон подчеркнул пышные ягодицы. Она дополнила образ прозрачными туфлями на невысоких каблуках.

Звезда сделала эффектный макияж с огромными черными стрелками и змеиным принтом на скулах. Волосы Кайли Дженнер оставила распущенными и надела головной убор, который имитировал голову кобры. Съемку она устроила среди зеркал и латексных штор с анималистическим принтом.



Кайли Дженнер в хищном образе / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в хищном образе / Фото Instagram / @kyliejenner