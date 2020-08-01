Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі невпинно поширює провокативні фото в бікіні, якими заводить мережу. Тепер зірка поділилася пікантним роликом, де показала апетитні оголені сідниці.

Емілі не припиняє демонструвати ідеальне тіло у відвертому вбранні. Вона вкотре стала обличчям нової колекції власного бренду нижньої білизни Inamorata. В еротичній фотосесії для рекламної кампанії вона приміряла сексуальні купальники, а гарячими фото та відео поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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29-річна американка похизувалася стрункою фігурою та золотистою засмагою, поставши перед камерою у відвертому бікіні чорного кольору. Оригінальний бюстгальтер вигідно підкреслить будь-яке декольте. Трусики мають високу посадку і повністю оголюють сідниці. Таким чином зірка похизувалася апетитними підкачаними формами, якими завела мережу.

Емілі доповнила сексуальний look босоніжками на високих підборах. Волосся вона зібрала у пучок зверху, залишивши два пасма, які з ніжністю майоріли на вітрі. Вуха прикрасила довгими золотими сережками, а на обличчі зробила сяючий макіяж, що ефектно виглядав на сонці.