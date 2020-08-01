Американская актриса и модель Эмили Ратажковски неустанно распространяет провокационные фото в бикини, которыми заводит сеть. Теперь звезда поделилась пикантным роликом, где показала аппетитные обнаженные ягодицы.

Эмили не прекращает демонстрировать идеальное тело в откровенном наряде. Она в очередной раз стала лицом новой коллекции собственного бренда нижнего белья Inamorata. В эротической фотосессии для рекламной кампании она примерила сексуальные купальники, а горячими фото и видео поделилась на личной странице в инстаграме.

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29-летняя американка похвасталась стройной фигурой и золотистым загаром, представ перед камерой в откровенном бикини черного цвета. Оригинальный бюстгальтер выгодно подчеркнет любое декольте. Трусики имеют высокую посадку и полностью обнажают ягодицы. Таким образом звезда похвасталась аппетитными подкачанными формами, которыми завела сеть.

Эмили дополнила сексуальный look босоножками на высоких каблуках. Волосы она собрала в пучок сверху, оставив две пряди, которые нежно развевались на ветру. Уши украсила длинными золотыми серьгами, а на лице сделала сияющий макияж, который эффектно смотрелся на солнце.