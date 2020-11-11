Британська модель Демі Роуз вже тривалий час відпочиває на Мальдівах. Ледь не щодня вона влаштовує еротичні фотосесії, де хизується оголеними пишними формами свого розкішного тіла.

Пишногруда красуня активно публікує гарячі кадри на особистій сторінці в інстаграмі. За її сторінкою стежать понад 15 мільйонів користувачів мережі, уяву яких Демі розбурхує, поширюючи спекотні кадри.

Гаряче Оголена Демі Роуз прийняла душ та прикрила пишні груди руками: спекотне фото 18+

Демі Роуз відправилася у райський куточок планети, де мріє побувати ледь не кожен. На Мальдівах вона насолоджується сонячними днями, приміряє звабливі купальники та влаштовує сексуальні зйомки, результатами яких ділиться в мережі.

Днями зірка британського модельного бізнесу звабливо позувала у надзвичайно красивій локації. Вона одягнула купальник, що складався з бюстгальтера, який підкреслив пишні груди, та мінітрусиків, що ледь прикрили інтимні зони тіла. Поверх купальника Роуз одягнула сітчастий халат чорного кольору з квітковим принтом.

Знаменитість зображена на фото босоніж, що додає світлині особливого шарму. Довге розкішне волосся красуня-брюнетка заплела в косу та забрала набік. На обличчі улюблениця мільйонів зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.



Демі Роуз похизувалася пишними грудьми / Instagram / @demirose