Сексапільна британська модель Демі Роуз не припиняє заводити мережу спекотними світлинами. Зірка показала, як приймає душ та прикрила оголені пружні груди руками.

Відома британська модель Демі Роуз нещодавно відсвяткувала досягнення 15 мільйонів підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Тому дівчина не припиняє зніматися в еротичних зйомках та тішити своїх фанів відвертими фото.

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Сексапільна британка позувала на тлі дерев. Вона приймала душ, а тому оголила пишні груди, але прикрила соски руками. Краплі води еротично падали на її тіло й додавали кадрам перчинки. Нижче пояса Демі Роуз закрила інтимні частини тіла білосніжним рушником. Модель похизувалась апетитними формами й тонкою талією. Відвертість Демі вразила та завела мережу.

На одному з фото Демі проникливо дивиться вдалечінь, а на іншому вона закрила очі та усміхнулась. Мокре волосся модель забрала за спину. Вона доповнила гарячий образ великою кількістю золотих та срібних каблучок. Також Роуз зробила гарний макіяж. Зірка нафарбувала повіки золотистими тінями та підкреслила очі тонкими стрілками. А на губах моделі красувався нюдовий блиск.



Демі Роуз оголила груди / Instagram / @demirose



Демі Роуз оголила груди / Instagram / @demirose