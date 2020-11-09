Сексапильная британская модель Деми Роуз не прекращает заводить сеть жаркими фотографиями. Звезда показала, как принимает душ, и прикрыла обнаженную упругую грудь руками.

Известная британская модель Деми Роуз недавно отпраздновала достижение 15 миллионов подписчиков на личной странице в инстаграме. Поэтому девушка не прекращает сниматься в эротических съемках и радовать своих фанов откровенными фото.

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Сексапильная британка позировала на фоне деревьев. Она принимала душ, а потому обнажила пышную грудь, но прикрыла соски руками. Капли воды эротично падали на ее тело и добавляли кадрам перчинки. Ниже пояса Деми Роуз закрыла интимные части тела белоснежным полотенцем. Модель похвасталась аппетитными формами и тонкой талией. Откровенность Деми поразила и завела сеть.

На одном из фото Деми проницательно смотрит вдаль, а на другом она закрыла глаза и улыбнулась. Мокрые волосы модель убрала за спину. Она дополнила горячий образ обилием золотых и серебряных колец. Также Роуз сделала красивый макияж. Звезда накрасила веки золотистыми тенями и подчеркнула глаза тонкими стрелками. А на губах модели красовался нюдовый блеск.



Деми Роуз обнажила грудь / Instagram / @demirose



Деми Роуз обнажила грудь / Instagram / @demirose