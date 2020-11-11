Британская модель Деми Роуз уже длительное время отдыхает на Мальдивах. Чуть ли не каждый день она устраивает эротические фотосессии, где щеголяет обнаженными пышными формами своего роскошного тела.

Пышногрудая красавица активно публикует горячие кадры на личной странице в инстаграме. За ее страницей следят более 15 миллионов пользователей сети, воображение которых Деми будоражит, распространяя горячие кадры.

Горячее Обнаженная Деми Роуз приняла душ и прикрыла пышную грудь руками: жаркое фото 18+

Деми Роуз отправилась в райский уголок планеты, где мечтает побывать чуть ли не каждый. На Мальдивах она наслаждается солнечными днями, примеряет соблазнительные купальники и устраивает сексуальные съемки, результатами которых делится в сети.

На днях звезда британского модельного бизнеса обольстительно позировала в очень красивой локации. Она надела купальник, состоящий из бюстгальтера, который подчеркнул пышную грудь, и мини трусиков, что едва прикрыли интимные зоны тела. Поверх купальника Роуз надела сетчатый халат черного цвета с цветочным принтом.

Знаменитость изображена на фото босиком, что придает фотографии особого шарма. Долгие роскошные волосы красавица-брюнетка заплела в косу и отбросила в сторону. На лице любимица миллионов сделала фирменный макияж с нюдовим блеском на губах.



Деми Роуз похвасталась пышной грудью​ / Instagram / @demirose