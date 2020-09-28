Популярна українська виконавиця Тіна Кароль щоразу вражає шанувальників бездоганним зовнішнім виглядом. Артистка багато працює над собою, займається спортом та дбає про стан фігури. Вона розсекретила, скільки тренувань зазвичай має на день.

Тіна Кароль дала ексклюзивне інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", а саме рубрики "Кава з перцем". Знаменитість зізналася, що їй вдається залишатися у відмінній формі завдяки регулярним тренуванням.

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Співачка поділилася, що займається спортом шість разів на тиждень. У своєму насиченому робочому графіку вона виділяє час для одного, а деколи навіть для двох тренувань на день.

Буває по-різному, але в основному це два тренування на день,

– зізналася Кароль.

Також Тіна додала, що підтримує молодість в духовному плані завдяки правильно поставленим цілям. Головним секретом краси народна улюблениця вважає постановку мети і вироблення характеру. За словами знаменитості, коли з'являється мета, то з'яявляється своєрідний поршень, характер. І саме він змінює тіло. Але це потрібно створити у своїй голові, уявити, прожити чесно, по-справжньому. Потрібно уявити, що ви малюєте всі ці обставини і тоді вони обов'язково реалізуються.