Популярная украинская исполнительница Тина Кароль каждый раз поражает поклонников безупречным внешним видом. Артистка много работает над собой, занимается спортом и заботится о состоянии фигуры. Она рассекретила, сколько тренировок обычно у нее в день.

Тина Кароль дала эксклюзивное интервью для программы "Звездный путь", а именно рубрике "Кофе с перцем". Знаменитость призналась, что ей удается оставаться в отличной форме благодаря регулярным тренировкам.

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Певица поделилась, что занимается спортом шесть раз в неделю. В своем насыщенном рабочем графике она выделяет время для одного, а порой даже для двух тренировок в день.

Бывает по-разному, но в основном это две тренировки в день,

– призналась Кароль.

Также Тина добавила, что поддерживает молодость в духовном плане благодаря правильно поставленным целям. Главным секретом красоты народная любимица считает постановку цели и выработку характера. По словам знаменитости, когда появляется цель, то появляется своеобразный стержень, характер. И именно он меняет тело. Но это нужно создать в своей голове, представить, прожить честно, по-настоящему. Нужно представить, что вы рисуете все эти обстоятельства и тогда они обязательно реализуются.