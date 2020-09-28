Одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль крайне редко делится личными подробностями с широкой аудиторией. Недавно она призналась, что после смерти мужа в ее жизни уже есть место любви. Теперь звезда поделилась, каким должен быть ее избранник.

Несмотря на бешеную популярность и преданность многотысячной армии поклонников Тина Кароль редко дает интервью, а романтические чувства держит за семью замками. Для программы "Кофе с перцем" артистка все же решилась на откровенности.

К теме В моей жизни есть место мужчинам: Кароль удивила признанием и рассказала, что мечтает о дочери

После смерти мужа и продюсера Тины Кароль прошло уже 7 лет. За это время у звезды не было никаких публичных отношений, а ее роман с коллегой Даном Баланом до сих пор остается тайной, ведь ни один из артистов не подтвердил его официально.

Однако недавно певица заявила, что в ее жизни есть место мужчинам. Кроме того, Тина Кароль мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь. В новом интервью она рассказала, каким должен быть ее избранник.

Какого мужчину Тина Кароль хочет видеть рядом

Знаменитость подчеркнула, что не стоит искать отношений и целенаправленно подбирать бойфрендов. По ее мнению, ситуацию следует отпустить, тогда любовь обязательно появится. Она также призналась, что у нее нет особых требований к противоположному полу. Для звезды достаточно, чтобы мужчина был благородным и самостоятельным.

Просто быть благородным, просто быть мужчиной... Мужчина должен быть самостоятельным. Это такая редкость,

– поделилась Тина Кароль.