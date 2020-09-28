Одна з найпопулярніших українських співачок Тіна Кароль вкрай рідко ділиться особистими подробицями з широкою аудиторією. Нещодавно вона зізналась, що після смерті чоловіка в її житті вже є місце коханню. Тепер зірка поділилась, яким має бути її обранець.

Попри шалену популярність та відданість багатотисячної армії прихильників Тіна Кароль рідко дає інтерв'ю, а романтичні почуття тримає за сімома замками. Для програми "Кава з перцем" артистка все ж наважилась на відвертості.

До теми У моєму житті є місце чоловікам: Тіна Кароль здивувала зізнанням і розповіла, що мріє про доньку

Після смерті чоловіка та продюсера Тіни Кароль минуло вже 7 років. За цей час зірка не мала жодних публічних стосунків, а її роман з колегою Даном Баланом досі залишається таємницею, адже жоден з артистів не підтвердив його офіційно.

Однак нещодавно співачка заявила, що в її житті є місце чоловікам. Крім того, Тіна Кароль мріє стати мамою вдруге і хоче народити донечку. У новому інтерв'ю вона розповіла, яким має бути її обранець.

Якого чоловіка Тіна Кароль хоче бачити поряд

Знаменитість наголосила, що не варто шукати стосунків та цілеспрямовано підбирати бойфрендів. На її думку, ситуацію варто відпустити, тоді кохання обов'язково з'явиться. Вона також зізналась, що не має особливих вимог до протилежної статі. Для зірки достатньо, щоб чоловік був благородним і самостійним.

Просто бути благородним, просто бути чоловіком… Чоловік має бути самостійним. Це така рідкість,

– поділилась Тіна Кароль.