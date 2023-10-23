Ідеальне волосся – це не завжди модні й дорогі процедури. Зазвичай це просто щоденні звички, що доглядають за шевелюрою. 24 Канал зібрав 6 секретів дівчат з бездоганним волоссям.

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Вона спить на шовку

Експерти та стилісти дуже часто радять обирати шовкові наволочки на подушки. Гладка текстура цієї тканини не пошкоджує пасма уві сні, а ви просинаєтеся з пригладженим волоссям.

Вона вживає правильну їжу

Здоров'я шкіри голови та волосся залежить і від нашого харчування. Потрібно додавати у свій раціон якнайбільше продуктів з залізом, цинком, кислотами омега-3 та білком. Наприклад, це нежирне червоне м'ясо, курка, біла риба.

Вона миється у прохолодній воді

Не потрібно мити голову у гарячій воді – це так само, як і фен, плойки й вирівнювачі, пошкоджує волосся. Натомість обирайте літню воду. Тоді шампунь гарно спіниться, а вода буде достатньо теплою, щоб змити продукт. Коли ж ви змиваєте кондиціонер, найкраще робити це під холодною водою, яка збереже поживні речовини в пасмах.

Вона регулярно стрижеться

Грамотна професійна стрижка раз у 2 – 3 місяці позбавить вас посічених кінчиків та ламких пасем. Так волосся матиме здоровий та ідеальний вигляд.

Вона уникає термічних укладок

Інколи нам потрібні спеціальні засоби для волосся, щоб гарно вкласти його перед виходом у світ. Завжди перед цим використовуйте термозахисний спрей. Якомога більше уникайте плойки, вирівнювачів, щоб зберегти красу волосся.

Вона обмежує час на сонці

Шкідливі УФ-промені можуть позначатися не тільки на шкірі обличчя, але й на здоров'ю вашого волосся. Якщо ви збираєтесь на пляж, завжди використовуйте термозахисні засоби.