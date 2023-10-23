Идеальные волосы – это не всегда модные и дорогостоящие процедуры. Обычно это просто ежедневные привычки, ухаживающие за шевелюрой. 24 Канал собрал 6 секретов девушек с безупречными волосами.

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Она спит на шелке

Эксперты и стилисты очень часто советуют выбирать шелковые наволочки на подушки. Гладкая текстура этой ткани не повреждает пряди во сне, а вы просыпаетесь с приглаженными волосами.

Она употребляет правильную пищу

Здоровье кожи головы и волос зависит и от нашего питания. Нужно добавлять в свой рацион больше продуктов с железом, цинком, кислотами омега-3 и белком. К примеру, это нежирное красное мясо, курица, белая рыба.

Она моется в прохладной воде

Не нужно мыть голову в горячей воде – это так же, как и фен, плойки и выравниватели, повреждает волосы. Вместо этого выбирайте летнюю воду. Тогда шампунь хорошо вспенивается, вода будет достаточно теплой, чтобы смыть продукт. Когда вы смываете кондиционер, лучше делать это под холодной водой, которая сохранит питательные вещества в прядях.

Она регулярно стрижется

Грамотная профессиональная стрижка раз в 2 – 3 месяца лишит вас секущихся кончиков и ломких прядей. Так волосы будут иметь здоровый и идеальный вид.

Она избегает термических укладок

Иногда нам нужны специальные средства для волос, чтобы хорошо уложить их перед выходом в свет. Всегда перед этим используйте термозащитный спрей. Как можно больше избегайте плойки, выравнивателей, чтобы сохранить красоту волос.

Она ограничивает время на солнце

Вредные УФ-лучи могут сказываться не только на коже лица, но и на здоровье ваших волос. Если вы собираетесь на пляж, всегда используйте термозащитные средства.