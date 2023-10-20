В социальных сетях все активнее ищут, как повторить вампирский стиль – макияж или маникюр (vampire nails). Поэтому вдохновение можно найти буквально на каждом шагу.

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Тенденция вампирского стиля в маникюре в основном сосредоточена не на определенном дизайне, а на цветовой гамме. Это сочетание черного и разных оттенков красного.

6 вариантов повторить вампирские ногти

Ореол

Видео с этим дизайном ногтей собрало уже 9 миллионов просмотров. Мастер маникюра создала его с помощью губки: на центр она нанесла красный лак, а на края контура – черный. Так оттенки образовали омбре-ареол.

С помощью теней

Дизайн этих ногтей напоминает предыдущий. Здесь мастерица создала контур с помощью черных теней.

С добавлением украшений

Этот дизайн напоминает ореол наоборот – когда самый темный цвет в центре, он переходит в алый по периметру. Также мастер маникюра добавила украшения для ногтей с драгоценностями.

Stiletto Ombré

Если вы обладательницам очень длинных ногтей, можно выбрать суперострую форму в форме кинжала и сделать френч с черным кончиком и красным основанием.

Для миндалевидной формы

Мастера маникюра создали дизайн ногтей в оттенках вишневой кока-колы.

Для коротких ногтей

Вампирские ногти можно без проблем повторить на коротких ногтях.