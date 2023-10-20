В социальных сетях все активнее ищут, как повторить вампирский стиль – макияж или маникюр (vampire nails). Поэтому вдохновение можно найти буквально на каждом шагу.
Интересно Кардинально изменить имидж без последствий: что такое тоник для волос и кому он нужен
Тенденция вампирского стиля в маникюре в основном сосредоточена не на определенном дизайне, а на цветовой гамме. Это сочетание черного и разных оттенков красного.
6 вариантов повторить вампирские ногти
Ореол
Видео с этим дизайном ногтей собрало уже 9 миллионов просмотров. Мастер маникюра создала его с помощью губки: на центр она нанесла красный лак, а на края контура – черный. Так оттенки образовали омбре-ареол.
С помощью теней
Дизайн этих ногтей напоминает предыдущий. Здесь мастерица создала контур с помощью черных теней.
С добавлением украшений
Этот дизайн напоминает ореол наоборот – когда самый темный цвет в центре, он переходит в алый по периметру. Также мастер маникюра добавила украшения для ногтей с драгоценностями.
Stiletto Ombré
Если вы обладательницам очень длинных ногтей, можно выбрать суперострую форму в форме кинжала и сделать френч с черным кончиком и красным основанием.
Для миндалевидной формы
Мастера маникюра создали дизайн ногтей в оттенках вишневой кока-колы.
Для коротких ногтей
Вампирские ногти можно без проблем повторить на коротких ногтях.