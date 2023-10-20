У соціальних мережах все активніше шукають, як повторити вампірський стиль – макіяж чи манікюр (vampire nails). Тому натхнення можна знайти буквально на кожному кроці.

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Тенденція вампірського стилю у манікюрі здебільшого зосереджена не на певному дизайні, а на кольоровій гамі. Це поєднання чорного та різних відтінків червоного.

6 варіантів повторити вампірські нігті

Ореол

Відео з цим дизайном нігтів зібрало вже 9 мільйонів переглядів. Майстер манікюру створила його з допомогою губки: на центр вона нанесла червоний лак, а на краї для контуру – чорний. Так відтінки утворили омбре-ареол.

З допомогою тіней

Дизайн цих нігтів нагадує попередній. Але тут майстриня створила контур з допомогою чорних тіней.

З додаванням прикрас

Цей дизайн нагадує ореол навпаки – коли найтемніший колір у центрі, та він переходить у яскраво-червоний по периметру. Також майстриня манікюру додала прикраси для нігтів з коштовностями.

Stiletto Ombré

Якщо ви власниця дуже довгих нігтів, можна обрати супергостру форму у формі кинджала та зробити френч з чорним кінчиком і червоною основою.

Для мигдалеподібної форми

Майстри манікюру створили дизайн нігтів у відтінках вишневої кока-коли.

Для коротких нігтів

Вампірські нігті можна без проблем повторити на коротких нігтях.