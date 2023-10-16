Постійне фарбування дуже шкодить волоссю, тому тим красеням і красуням, які люблять змінювати імідж, але не готові миритися з сухістю та ламкістю своїх пасм, підійде тонік для волосся. 24 Канал розповість, що це за засіб та як його використовувати.

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Що таке тонік для волосся

Тонік для волосся – засіб без аміаку, який змінює відтінок волосся, але не проникає в структуру волосків, а просто створює навколо них плівку. Окрім того, часто у тонік додають зволожувальні інгредієнти, які дбають про волосся. Новий колір вимивається за 4 – 6 разів миття голови: спершу втрачає яскравість, а потім і зовсім зникає.

Тоніки поділяють на три типи відповідно до їхньої ефективності та особливостей:

Тонувальні бальзами або шампуні. Надають відтінок, але змиваються за кілька тижнів.

Легкі тоніки для волосся – можуть триматися місяць.

Стійкі тоніки – можуть протриматися до 8 тижнів. Але вони за складом ближчі до фарби.

Кожен тонік має свою інструкцію до використання, але зазвичай вона більш-менш однакова. Його потрібно наносити на вологе волосся й витримувати від 5 до 30 хвилин у залежності, наскільки насичений відтінок ви бажаєте.

Варто пам'ятати про те, що тонік зазвичай не працює для волосся темно-каштанових і чорних кольорів, якщо володарки таких обирають відтінки, світліші за ваш натуральний. Щоб показався справжній результат, таке волосся потрібно освітлювати. Тоді як володаркам світлого волосся легко отримати новий відтінок.

Також не варто експериментувати надто радикально. Бажаний колір має відрізнятися на 2 – 3 відтінки, інакше фарба ризикує лягти плямами.