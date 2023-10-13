Фани Дженніфер Лопес захоплюються зіркою та дивуються, як їй вдалося "заморозити" молодість. Та зірка не приховує своїх секретів.
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Секрети краси Джей Ло
- Правильний спосіб життя
Дженніфер Лопес переконана у тому, як важливо вести правильний спосіб життя. Вона дотримується дієтичного меню – не їсть смаженого чи солодкого, багато страв готує на пару зі свіжих овочів. Співачка визначає свій раціон з дієтологом: там достатньо білків та вуглеводів. Зірка полюбляє курку, білу рибу та бурий рис.
У Джей Ло все суворо з цукром та солодкими напоями. Вона вживає достатню кількість води, п'є смузі зі шпинату, огірків і селери. Для здорових перекусів зірка обирає фрукти та овочі, а не чипси чи шоколадні батончики.
- Спорт
Співачка рідко показує кадри зі спортзалу, але очевидно, що вона його відвідує часто. Адже у неї завжди видно підтягнутий живіт та прес. Дженніфер Лопес приділяє щодня годину часу для спорту – це кардіо та силові навантаження. Тим часом ранок не минає без йоги та медитації.
Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес
Джей Ло також дуже любить кікбоксинг, силові вправи, випади, а особливо вправи берпі. Берпі залучає багато груп м'язів та дозволяє витратити максимальну кількість калорій.
- Сон
Багато науковців погоджуються, що ні спорт, ні дієта не будуть ефективними без достатнього сну. Дженніфер Лопес знаходить для сну 10 годин.
- Догляд за обличчям
Дженніфер Лопес часто ділиться в інстаграмі секретами свого догляду за шкірою обличчя. У день вона виділяє близько 15 хвилин на гімнастику обличчя. Також зірка готує домашні маски й використовує доглядові продукти.
Я не вживаю алкоголю і не курю, ніколи не п'ю кави – всі ці звички негативно позначаються на стані нашої шкіри, провокуючи появу зморшок і тьмяний колір обличчя,
– казала Дженніфер Лопес.
Джей Ло без макіяжу / Фото з інстаграму Джей Ло