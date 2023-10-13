Фани Дженніфер Лопес захоплюються зіркою та дивуються, як їй вдалося "заморозити" молодість. Та зірка не приховує своїх секретів.

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Секрети краси Джей Ло

Правильний спосіб життя

Дженніфер Лопес переконана у тому, як важливо вести правильний спосіб життя. Вона дотримується дієтичного меню – не їсть смаженого чи солодкого, багато страв готує на пару зі свіжих овочів. Співачка визначає свій раціон з дієтологом: там достатньо білків та вуглеводів. Зірка полюбляє курку, білу рибу та бурий рис.

У Джей Ло все суворо з цукром та солодкими напоями. Вона вживає достатню кількість води, п'є смузі зі шпинату, огірків і селери. Для здорових перекусів зірка обирає фрукти та овочі, а не чипси чи шоколадні батончики.

Спорт

Співачка рідко показує кадри зі спортзалу, але очевидно, що вона його відвідує часто. Адже у неї завжди видно підтягнутий живіт та прес. Дженніфер Лопес приділяє щодня годину часу для спорту – це кардіо та силові навантаження. Тим часом ранок не минає без йоги та медитації.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Джей Ло також дуже любить кікбоксинг, силові вправи, випади, а особливо вправи берпі. Берпі залучає багато груп м'язів та дозволяє витратити максимальну кількість калорій.

Сон

Багато науковців погоджуються, що ні спорт, ні дієта не будуть ефективними без достатнього сну. Дженніфер Лопес знаходить для сну 10 годин.

Догляд за обличчям

Дженніфер Лопес часто ділиться в інстаграмі секретами свого догляду за шкірою обличчя. У день вона виділяє близько 15 хвилин на гімнастику обличчя. Також зірка готує домашні маски й використовує доглядові продукти.

Я не вживаю алкоголю і не курю, ніколи не п'ю кави – всі ці звички негативно позначаються на стані нашої шкіри, провокуючи появу зморшок і тьмяний колір обличчя,

– казала Дженніфер Лопес.



Джей Ло без макіяжу / Фото з інстаграму Джей Ло