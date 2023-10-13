Фаны Дженнифер Лопес восхищаются звездой и удивляются, как ей удалось "заморозить" молодость. Но звезда не скрывает своих секретов.
Интересно Как скрыть мешки под глазами: нужно всего 30 секунд и один продукт
Секреты красоты Джей Ло
- Правильный образ жизни
Дженнифер Лопес убеждена в том, как важно вести правильный образ жизни. Она придерживается диетического меню – не ест жареного или сладкого, много блюд готовит на пару из свежих овощей. Певица определяет свой рацион с диетологом: там достаточно белков и углеводов. Звезда любит курицу, белую рыбу и бурый рис.
У Джей Ло все строго с сахаром и сладкими напитками. Она употребляет достаточное количество воды, пьет полосы из шпината, огурцов и сельдерея. Для здоровых перекусов звезда выбирает фрукты и овощи, а не чипсы или шоколадные батончики.
- Спорт
Певица редко показывает кадры из спортзала, но очевидно, что она его часто посещает. Ведь у нее всегда виден подтянутый живот и пресс. Дженнифер Лопес уделяет каждый день времени для спорта – это кардио и силовые нагрузки. Тем временем утро не обходится без йоги и медитации.
Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Джей Ло также очень любит кикбоксинг, силовые упражнения, выпады, особенно упражнения берпи. Берпи привлекает множество групп мышц и позволяет потратить максимальное количество калорий.
- Сон
Многие ученые соглашаются, что ни спорт, ни диета не будут эффективны без достаточного сна. Дженнифер Лопес находит для сна 10 часов.
- Уход за лицом
Дженнифер Лопес часто делится в инстаграме секретами своего ухода за кожей лица. В день она выделяет около 15 минут на гимнастику лица. Также звезда готовит домашние маски и использует уход за продуктами.
Я не употребляю алкоголь и не курю, никогда не пью кофе – все эти привычки отрицательно сказываются на состоянии нашей кожи, провоцируя появление морщин и тусклый цвет лица,
– говорила Дженнифер Лопес.
Джей Ло без макияжа / Фото с инстаграма Джей Ло