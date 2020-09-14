Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос є також молодою мамою. Зірка з нагоди першого дня народження її донечки показала милі спільні фото.

Українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" та учасниця 4 сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос сьогодні святкує перший день народження своєї донечки. Зворушливі фото зірка опублікувала в своєму інстаграмі.

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14 вересня минулого року Санта Дімопулос вдруге стала мамою та народила донечку Софію. Сьогодні їй виповнився один рік, тому зіркова матуся влаштувала для дочки справжнє свято. На фотографіях кімната Софії заповнена повітряними кульками та розкішними букетами троянд.

Також співачка поділилась з шанувальниками архівними світлинами донечки і написала їй зворушливе привітання.

Моя чарівна дівчинко, коли ти з усмішкою з'явилась на світ – Всесвіт усміхнувся. Ти народжена, щоб нести любов і радість в цей світ,

– написала Санта.



День народження доньки Санти Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Вона зізналась, що Софія перевернула повністю її особистий світ. Вона знала, що має енергії та любові, але донька відкрила такий потужний їхній потік, "що я готова обійняти всю планету".

Захоплені фанати засипали дівчинку привітаннями. "З першим днем народження. Нехай буде щаслива все життя", "Вона в тебе просто чудо", "З днем народження дівчинку. Вона чудова! Нехай буде найщасливішою".



День народження доньки Санти Дімопулос / Instagram / @santadimopulos