Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос является также молодой мамой. Звезда по случаю первого дня рождения ее дочери показала милые совместные фото.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница 4 сезона шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос сегодня празднует первый день рождения своей дочери. Трогательные фото звезда опубликовала в Инстаграме.

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14 сентября прошлого года Санта Димопулос во второй раз стала мамой и родила дочь Софию. Сегодня ей исполнился один год, поэтому звездная мамочка устроила для дочери настоящий праздник. На фотографиях комната Софии заполнена воздушными шариками и роскошными букетами роз.

Также певица поделилась с поклонниками архивными снимками дочери и написала ей трогательное поздравление.

Моя очаровательная девочка, когда ты с улыбкой появилась на свет – Вселенная улыбнулась. Ты рождена, чтобы нести любовь и радость в этот мир,

– написала Санта.



День рождения дочери Санты Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Она призналась, что София перевернула полностью ее личный мир. Она знала, что полна энергии и любви, но дочка открыла такой мощный их поток, "что я готова обнять всю планету".

Восторженные фанаты засыпали девочку поздравлениями. "С первым днем рождения. Пусть будет счастлива всю жизнь", "Она у тебя просто чудо", "С днем рождения девочку. Она великолепна! Пусть будет самой счастливой".



День рождения дочери Санты Димопулос / Instagram / @santadimopulos