Звезда сериалов "Дневники вампира" и "Первородные" известила, что стала мамой во второй раз. Клэр Холт родила девочку. Актриса призналась, что роды длились 27,5 часов.

Австралийская актриса Клэр Холт, популярная благодаря ролям в сериалах "Дневники вампров" и "Первородные", стала мамой во второй раз. Счастливую новость Клэр сообщила в своем инстаграме вчера, 13 сентября.

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32-летняя актриса Клэр родила девочку. Ее назвали Эллой. Знаменитость поделилась интересным фактом: роды длились 27,5 часов.

Она здесь. Наша сладкая девочка Элла. После 27,5 часов родов, она ворвалась в этот мир и заполонила наши души. Мы очень благодарны за здоровую малышку и уже не можем дождаться ее знакомства со старшим братом,

– написала актриса под фото.

На фото мамочка нежно держит девочку на руках и целует ее. В комментариях Клэр поздравили с рождением ребенка: "Поздравляем!", "Так горжусь", "Красивые девочки", "Вы прекрасны", "Я так счастлива за вас двоих".



Клэр Холт с новорожденной Эммой / Instagram / @claireholt

Напомним, Клэр Холт уже два года замужем за бизнесменом Эндрю Джоблоном. Это ее второй брак после неудачного союза с телепродюсером Мэттью Капланом. У Клэр в 2018 году произошел выкидыш, однако в марте следующего года родился сын Джеймс. Теперь у него будет младшая сестренка.