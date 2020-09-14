Звездные супруги Алек и Гилария Болдуин после двух пережитых выкидышей снова стали родителями. У пары родился сын, который стал пятым ребенком в семье. Недавно в сети родители показать фотографии новорожденного малыша.

62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 36-летняя жена Гилария опубликовали в сети кадры своего младшего сына Эдоардо Пау Лукаса.

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Малыш родился 8 сентября. Родители с трепетом ожидали его появления, ведь до того они пережили два выкидыша.

Болдуин на своей личной странице в инстаграме поделился с поклонниками серией снимков совсем крошечного малыша.

Гилария Болдуин показала милое фото Эдоардо Пау Лукаса в сером детском костюмчике.

Кроме Эдуардо, у них есть еще четверо детей – одна дочь и трое сыновей. В Алека Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бейсингер.

Что известно о выкидышах у Гиларии Болдуин?

Весной 2019 года Болдуин и его жена Гилария объявили, что потеряли ребенка. Звездные супруги до последнего боролись за жизнь своего малыша, однако у него было мало шансов, чтобы выжить. И уже менее чем через полгода пара заявила, что снова ожидает пополнения в семье. В октябре 2019 года супруги признались, что совсем скоро на свет появится их дочь. И сердце крохи остановилось во время беременности Гиларии.

В апреле 2020 года супруги Болдуин рассказали об очередной беременности. На этот раз все прошло без осложнений и она родила здорового малыша.