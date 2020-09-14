Зіркове подружжя Алека та Гіларії Болдвінів після двох пережитих викиднів знову стали батьками. У пари народився син, який став п'ятою дитиною в сім'ї. Нещодавно в мережі батьки показати світлини новонародженого малюка.

62-річний голлівудський актор Алек Болдвін та його 36-річна дружина Гіларія опублікували в мережі кадри свого наймолодшого сина Едоардо Пау Лукаса.

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Малюк народився 8 вересня. Батьки з трепетом очікували на його появу, адже до того вони пережили два викидні.

Алек Болдвін на своїй особистій сторінці в інстаграмі поділився з шанувальниками серією знімків зовсім крихітного малюка.

Галарія Болдвін показала миле фото Едоардо Пау Лукаса в сірому дитячому костюмчику.

Окрім Едуардо, у них є ще четверо дітей – одна донька та троє синів. У Алека Болдвіна також є доросла донька Айрленд від першого шлюбу з Кім Бейсінгер.

Що відомо про викидні у Гіларії Болдвін?

Навесні 2019 року Алек Болдвін та його дружина Гіларія оголосили, що втратили дитину. Зіркове подружжя до останнього боролося за життя свого малюка, проте в нього було мало шансів, щоб вижити. Та вже менш, ніж через пів року пара заявила, що знову очікує на поповнення в сім'ї. У жовтні 2019 року подружжя зізнавалося, що зовсім скоро на світ з'явиться їхня донечка. Та серце крихітки зупинилося під час вагітності Гіларії.

У квітні 2020 року закохані Болдвін розповіла про чергову вагітність. Цього разу все минуло без ускладнень і вона народила здорового малюка.