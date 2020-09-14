Зірка "Щоденників вампіра" Клер Холт стала мамою вдруге та показала перше фото дівчинки
Зірка серіалів "Щоденники вампіра" та "Первородні" сповістила, що стала мамою вдруге. Клер Холт народила дівчинку. Акторка зізналась, що пологи тривали 27,5 годин.
Австралійська акторка Клер Холт, що популярна завдяки ролям у серіалах "Щоденники вампрів" та "Первородні", стала мамою вдруге. Щасливу новину Клер повідомила в своєму інстаграмі вчора, 13 вересня.
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32-річна акторка Клер народила дівчинку. Її назвали Еллою. Знаменитість поділилась цікавим фактом: пологи тривали 27,5 годин.
Вона тут. Наша солодка дівчинка Елла. Після 27,5 годин пологів, вона увірвалась в цей світ і заполонила наші душі. Ми дуже вдячні за здорове малятко і вже не можемо дочекатися її знайомства зі старшим братом,
– написала акторка під фото.
На світлині матуся ніжно тримає дівчинку на руках та цілує її. У коментарях Клер привітали з народженням дитини: "Вітаємо!", "Так пишаюся", "Красиві дівчатка", "Ви прекрасні", "Я така щаслива за вас двох".
Клер Холт з новонародженою Еммою / Instagram / @claireholt
Нагадаємо, Клер Холт вже два роки одружена з бізнесменом Ендрю Джоблоном. Це її другий шлюб після невдалого союзу з телепродюсером Меттью Капланом. У Клер 2018 року стався викидень, однак у березні наступного року народився син Джеймс. Тепер у нього буде молодша сестричка.