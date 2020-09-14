Зірка серіалів "Щоденники вампіра" та "Первородні" сповістила, що стала мамою вдруге. Клер Холт народила дівчинку. Акторка зізналась, що пологи тривали 27,5 годин.

Австралійська акторка Клер Холт, що популярна завдяки ролям у серіалах "Щоденники вампрів" та "Первородні", стала мамою вдруге. Щасливу новину Клер повідомила в своєму інстаграмі вчора, 13 вересня.

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32-річна акторка Клер народила дівчинку. Її назвали Еллою. Знаменитість поділилась цікавим фактом: пологи тривали 27,5 годин.

Вона тут. Наша солодка дівчинка Елла. Після 27,5 годин пологів, вона увірвалась в цей світ і заполонила наші душі. Ми дуже вдячні за здорове малятко і вже не можемо дочекатися її знайомства зі старшим братом,

– написала акторка під фото.

На світлині матуся ніжно тримає дівчинку на руках та цілує її. У коментарях Клер привітали з народженням дитини: "Вітаємо!", "Так пишаюся", "Красиві дівчатка", "Ви прекрасні", "Я така щаслива за вас двох".



Клер Холт з новонародженою Еммою / Instagram / @claireholt

Нагадаємо, Клер Холт вже два роки одружена з бізнесменом Ендрю Джоблоном. Це її другий шлюб після невдалого союзу з телепродюсером Меттью Капланом. У Клер 2018 року стався викидень, однак у березні наступного року народився син Джеймс. Тепер у нього буде молодша сестричка.