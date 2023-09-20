Приготовьтесь: 4 знака зодиака, которые скоро ощутят осеннюю депрессию
Осенняя депрессия встречается довольно часто, ведь дни становятся короче и холоднее. На некоторых людях это сказывается больше всего.
Больше всего склонны к осенней депрессии Рыбы, Девы, Тельцы и Близнецы, передает 24 Канал. Астрологи говорят, что этим знакам зодиака сложнее всего справиться с тяжелым эмоциональным состоянием.
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Рыбы
Люди, рожденные под этим знаком, очень чувствительны и милосердны. Они часто жертвуют своими интересами ради других. Всегда пытаются помочь. И такое чрезмерное самопожертвование влечет за собой печаль. На это тоже влияет погода за окном: когда холодно – чувствуют себя не очень.
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Девы
Хотят уберечься от холодов и морозов Девы. Когда плохая погода, они даже не хотят выходить из дома, столь негативно это сказывается на них. Поэтому осенние дожди и непогода значительно снижают жизненный тонус Дев и заставляют их впадать в "осеннюю спячку".
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Тельцы
Сколько бы сил и энергии не было у Тельцов, когда на улице – дождь, лужи и болото, для них – это катастрофа. Эти люди просто зависят от солнечного тепла и света. А холод снижает настроение и желание что-нибудь делать.
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Близнецы
Осень не лучшим образом влияет на Близнецов. Потому что обычно – это активные и продуктивные люди с кучей планов, но не в осеннее время. Когда холодно – это удручает их и заставляет закрываться в себе. На помощь могут прийти спорт и друзья.
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