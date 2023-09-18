Отношения с представителями этих знаков зодиака будут надежными и стабильными. Потому что они считаются самыми спокойными. Речь идет о Тельцах, Водолеях, Девах и Рыбах, передает 24 Канал.

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Телец

Обычно представители знака зодиака Телец очень спокойны и углублены в себя. Они совершенно не любят конфликтовать или выяснять отношения. Это не о них. Разозлить Тельцов очень тяжело, потому что у них стабильные внутренние опоры.





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Водолей

Водолеи характеризуются снисходительностью и смирением. Лишний раз не будут вас спрашивать, чтобы не беспокоить. Очень уважают личные границы других людей, за что их ценят. В критических ситуациях сохраняют спокойствие: это помогает принимать правильные решения и не спешить с выводами.





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Дева

Девы иногда настолько интроверты, что нельзя услышать от них слово. Они редко проявляют свои эмоции, для этого должна быть серьезная причина. На ровном месте устраивать истерик не будут, потому что ценят свою нервную систему. В этом их преимущество.

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Рыбы

Этот знак зодиака часто принадлежит очень добрым и взвешенным людям. Они тщательно обдумывают, что сказать, а где лучше умолчать. Сохраняют покой даже в наиболее критических ситуациях, чем могут удивлять окружающих. Рыбы абсолютно убеждены, что все будет хорошо, поэтому поводов волноваться они не видят.





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