Nfr, легче всего разбить сердце Ракам и Весам. Эти знаки зодиака очень тяжело переносят проблемы в личной жизни, пишет 24 Канал.

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Рак

Родившиеся под этим созвездием очень чувствительны. Они сделают все, чтобы не разбить вам сердце. В то же время боятся, чтобы кто-нибудь не сделал этого им. Кстати, безответная любовь может разбить их сердце раз и навсегда. Эти люди нередко тяжело переживают развод.

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Весы

Представители этого знака зодиака всегда стремятся к балансу и гармонии. Они думают о том, чтобы никого не обидеть и не сделать больно. Чувствительное сердце очень Весов легко разбить.

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