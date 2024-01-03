Какая почва лучше всего подходит для орхидеи: важные советы для цветения растения

Для развития орхидеи важны качество почвы, доступ к воздуху и горшок, в котором она посажена. Ведь это растение дышит благодаря своим корням.

Орхидея – довольно капризный цветок. Потому в доме ей необходимо сделать удобные условия для цветения. Важны регулярный полив, освещение, влажность и подкормка питательными веществами.

Тоже полезно Добавьте эти удобрения в землю, и растения будут здоровы.

Какая почва подходит для орхидеи

Почва должна быть такой, чтобы туда мог проникать воздух. Благодаря этому орхидея будет хорошо развиваться. Это растение любит влагу, однако, важно не переусердствовать. Поскольку тогда цветок может заболеть. Поэтому необходимо, чтобы субстрат хорошо впитывал и отдавал воду. Кроме того, он должен содержать питательные вещества.

Какой субстрат выбрать

Кора – один из главных элементов субстрата. Ее можно брать с земли или с поваленных деревьев. Свежая кора не подходит, потому что содержит смолу. Важно проверить, не заболела ли она.

– один из главных элементов субстрата. Ее можно брать с земли или с поваленных деревьев. Свежая кора не подходит, потому что содержит смолу. Важно проверить, не заболела ли она. Также к субстрату часто добавляют мох-сфагнум . Наименьшее количество вредителей в нем осенью, когда уже ударят первые морозы. Возьмите зеленую часть мха и положите в полиэтиленовый пакет. Держите на балконе, в морозильной камере или в подвале.

. Наименьшее количество вредителей в нем осенью, когда уже ударят первые морозы. Возьмите зеленую часть мха и положите в полиэтиленовый пакет. Держите на балконе, в морозильной камере или в подвале. В торфе большая влагоемкость, также туда хорошо проникает воздух.

большая влагоемкость, также туда хорошо проникает воздух. Подходят и корни папоротника . Его нужно промыть от земли и просушить. Если корни толстые, то разрежьте на маленькие части.

. Его нужно промыть от земли и просушить. Если корни толстые, то разрежьте на маленькие части. В древесных углях есть много полезных для орхидеи веществ.

Орхидея – популярное комнатное растение / Фото Canva

Чем подкормить орхидею для хорошего цветения