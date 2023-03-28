Весенний снег и клубника: 5 простых правил, как не допустить замерзания и сохранить урожай
28 марта 2023, 19:00Читати новину українською
Клубника является одной из самых любимых ягод у многих людей. Однако если весной выпадет снег, это может негативно повлиять на растение и снизить урожайность.
В материале 24 Канала узнайте о нескольких советах, которые помогут ухаживать за клубникой. Внимательно прочтите их и старайтесь придерживаться, если хотите, чтобы она росла здоровой и сочной.
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Как защитить клубнику от снега весной: полезные советы
- Используйте мульчирование. Мульчирование поможет сохранить тепло у корневой системы клубники и защитить ее от холода. Лучшим вариантом для мульчирования является солома или листья;
- Закройте растение. Если клубника уже цветет, то ее можно закрыть агроволокном или специальными материалами, чтобы защитить ее от снега и холода;
- Не топчите снег у растения. Если на вашем огороде выпал снег, не попирайте его возле клубники. Это может повредить корни растения и снизить урожайность;
- Поливайте растение по утрам. Поливайте клубнику утром. Это поможет снять холод и снизить риск замерзания;
- Уберите снег от растения. Если на вашем огороде есть большое количество снега, снимите его с листьев клубники, чтобы не допустить замерзания.
Напомним, что ранее мы сообщали:
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Читайте наши советы для настоящих хозяек и хозяев, и да не будет проблем с огородом!