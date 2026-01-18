По случаю праздника 24 Канал подготовил теплые поздравления с Крещенским Святвечером по старому стилю в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям и знакомым 18 января.

Смотрите также Святой вечер перед Крещением: главные запреты, приметы и традиции

Крещенский Святвечер 2026 по старому стилю: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

В Крещенский Святвечер желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.

***

От всего сердца в Крещенский Святвечер желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и настоящих чувств. Желаю сбросить весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить зовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину!

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24

***

В Крещенский Святвечер хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

***

В Крещенский Святой вечер желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог бережет вашу семью, пусть оберегает вас от бед.

Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам сердце теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

Колись на світанні сам Христос

Хрестився в річці Йордані.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.