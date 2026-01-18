По случаю праздника 24 Канал подготовил теплые поздравления с Крещенским Святвечером по старому стилю в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям и знакомым 18 января.
Крещенский Святвечер 2026 по старому стилю: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
В Крещенский Святвечер желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.
От всего сердца в Крещенский Святвечер желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и настоящих чувств. Желаю сбросить весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить зовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину!
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24
В Крещенский Святвечер хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
В Крещенский Святой вечер желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог бережет вашу семью, пусть оберегает вас от бед.
Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам сердце теплом!
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
Колись на світанні сам Христос
Хрестився в річці Йордані.
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
