З нагоди свята 24 Канал підготував теплі привітання з Водохресним Святвечором у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям і знайомим 5 січня.

Водохресний Святвечір 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У Водохресний Святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.

***

З щирого серця у Водохресний Святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов'ю в серці.

***

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить зовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину!

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

У Водохресний Святвечір хочу побажати, щоб усі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб у серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.

***

У Водохресний Святий вечір бажаю добра і затишку, здоров'я і сил, терпимості і надії, віри і знань, любові і розуміння рідних, щастя і благодаті, достатку і сміливості для прийняття вірних рішень! Нехай Бог береже вашу сім'ю, нехай оберігає вас від бід.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам сердце теплом!

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

Колись на світанні сам Христос

Хрестився в річці Йордані.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

