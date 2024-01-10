Соблюдайте эти правила полива фиалки, чтобы растение цвело круглый год

Фиалка – популярное комнатное растение. Ведь она может цвести в течение целого года. Этот цветок не любит прямых солнечных лучей. Его следует ставить на подоконник, выходящий на западную или восточную сторону. Комната должна быть хорошо освещена.

Некоторые владельцы фиалок боятся, что избыток влаги может навредить растению. Как же правильно поливать цветок, читайте дальше.

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Как правильно поливать фиалку

Специалисты говорят, что фиалки нуждаются в опрыскивании, которое помогает забирать пыль из листьев. Ведь в природе растение получает влагу от обычного дождя.

Однако опрыскивать фиалки следует правильно. В первую очередь, следите за тем, чтобы вода не была холодной. Кроме того, плотно закройте или прикройте окна в помещении. Ведь это растение не любит сквозняков. Также важно, чтобы на листья не попадали солнечные лучи. Сначала фиалка должна хорошо высохнуть.

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